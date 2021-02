Vacinação contra a covid-19 de grupo de idosos em Goiânia começa na terça (9)

A Prefeitura de Goiânia recebeu uma remessa com 46.160 doses de vacina contra a covid-19, na manhã desta segunda-feira (8/2). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), a doses servirão para imunizar idosos acamados com mais de 60 anos e também e idosos com mais de 85 anos. O esquema de imunização terá início nesta terça-feira (9/2).

Conforme informações da SMS, das doses recebidas, 30.160 doses são destinadas ao atendimento para segunda dose da vacina do Instituto Butantan, enquanto 16.000 doses, também do Instituto, são direcionadas à vacinação do novo grupo.

A pasta declarou ainda que o cronograma de aplicações tem início nesta terça-feira (9/2) com pacientes acamados com idade acima de 60 anos. Já a partir de quarta-feira (10/2), a vacinação passa a contemplar idosos com idade superior a 85 anos.

Procedimentos para agendamento e demais informações pertinentes ao processo serão divulgadas ainda hoje.

Em Goiás

O governo de Goiás começou a distribuir hoje, segunda-feira, as 77,8 mil doses da Coronavac recebidas no último domingo (7/2). Segundo a Secretaria de Saúde de Goiás (SES), o município que receber suas doses já pode iniciar a imunização.

A pasta estadual havia estabelecido, inicialmente, um cronograma de vacinação com início previsto para 15 de fevereiro, para imunização de idosos com 90 ou mais anos de vida. Depois, chegaria a vez daqueles com idades acima de 85. Agora, cada município poderá reprogramar sua agenda para iniciar a vacinação desse público o quanto antes.