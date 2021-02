Artista Pedro Dias faz exposição Avoar, em Goiânia

Aos 60 anos de idade, o artista Pedro Dias ganha uma exposição, que acontece na galeria de arte do Lowbrow Lab Arte, em Goiânia. Assim, a mostra Avoar, como foi batizada, tem 15 telas em óleo e também em acrílico e fica em cartaz até o dia 3 de março. A exposição tem curadoria do proprietário da galeria, Roan Andrade, e foi inaugurada no dia 5 de fevereiro.

Segundo Roan, a exposição foi batizada de Avoar porque Pedro Dias usa muitos pássaros em sua arte. “Arte que fez com que ele criasse novas expectativas e voasse”, diz Roan. O curador conheceu, primeiro, a obra e depois ficou sabendo da história de Pedro. “Me encantei e quis conhecê-lo já com a intenção de ajudá-lo e mostrar o seu belo trabalho para um grande público; e cá estamos”, revela.

Sobre o artista Pedro Dias

Pedro Dias, que nasceu Miracema (TO), não sabia que era artista até o dia em que deu suas primeiras pinceladas, já na vida adulta. Ele integrava a Colônia Santa Marta, na capital, hoje Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta, que atende portadores de hanseníase. Pedro era relojoeiro quando foi diagnosticado com a doença.

Segundo Roan, foi aí que tudo mudou, já que ele perdeu o encanto pela vida. Depois de não conseguir andar, as coisas começaram a mudar para ele, já nos seus 42 anos. Porém, graças à equipe de Psicologia e à enfermeira Maria do Rosário, que por contra própria conseguiu uma cirurgia, Pedro voltou a andar. Enquanto interno da casa de apoio, redescobriu o gosto em viver, tudo através da arte.

A mostra traz as experiências sensitivas do artista em sua infância: festas regionais, pássaros, cenários que resgatam boas lembranças. Dessa forma, traz para as telas a liberdade, a esperança e o humanismo e o resgate da dignidade.

A exposição Avoar faz parte do projeto Miscelânea Cultural, aprovado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Assim, o projeto tem como intuito a dinamização de espaços culturais, oferecendo programação gratuita e de qualidade, com exposições de arte, oficinas e debates artístico-culturais e shows. A programação terá duração de quatro meses.

Serviço: Exposição Avoar

Quando: Até 3 de março

Horário: A partir das 18h

Local: Lowbrow Lab Arte – Rua 115, nº1684 – Setor Sul – Goiânia

Entrada: Gratuita para a exposição