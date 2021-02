Deputados votam, nesta terça (9), suspensão do feriado de carnaval em Goiás

O Plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) vota hoje, terça-feira (9/2), a suspensão do feriado de carnaval no estado. Caso os parlamentares aprovem a matéria enviada pelo poder Executivo, neste ano de 2021 não será decretado ponto facultativo na segunda-feira (15/2) e o feriado na terça-feira (16/2) também fica suspenso.

Os deputados votarão a proposta após o presidente da Alego, deputado Lissauer Vieira (PSB), assinar, na tarde de sexta-feira (5/2), o Ato de Convocação Extraordinária, já publicado no Diário Oficial da Casa, para que os parlamentares iniciem, hoje, a votação da suspensão do feriado de carnaval no estado de Goiás.

A Secretaria de Estado da Casa Civil encaminhou o pedido na quinta-feira (4/2), à Alego. Segundo a Casa, a medida é mais uma ação dos Poderes em Goiás para o enfrentamento da emergência sanitária decorrente da pandemia de covid-19, e foi anunciada pelo próprio governador, Ronaldo Caiado (DEM), numa live na sexta-feira, 29 de janeiro.

Também será colocada em pauta de votação nesse período uma matéria de iniciativa da Alego que regulamenta a suspensão do feriado de carnaval.

O governo do Estado argumenta que a suspensão do feriado deve evitar a ocorrência de aglomerações de pessoas, comuns no período festivo de carnaval e, também, o deslocamento de pessoas que buscam, principalmente, as cidades turísticas do estado para passar a folia, como Caldas Novas e Pirenópolis.

Cancelamento municipal

Sem esperar o movimento do governo de Goiás, alguns municípios que tradicionalmente atraem público no carnaval resolveram se adiantar e já suspender o feriado. Entre as cidades que decidiram não promover o carnaval para evitar aglomerações estão: