Goiânia terá sua primeira pista pública de Pumptrack

A cidade ganhará, em breve, mais um espaço público dedicado aos esportes. A Prefeitura de Goiânia anunciou que, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, vai construir a primeira pista pública de Pumptrack, no Centro Esportivo Morada Nova, no Conjunto Morada Nova, região Centro-Oeste da capital. A licitação para a obra já foi autorizada e o valor virá de uma parceria entre Ministério da Cidadania e o Executivo municipal.

A capital goiniense tem alguns pontos para a prática de esportes, como o Parque Marcos Veiga Jardim, inaugurado em 2016 e que se localiza em área do Autódromo Internacional de Goiânia. Assim, o local tem pistas de skate públicas que estão entre as melhores do País. Além disso, a cidade possui outros parques e locais para você praticar esportes, como caminhada, andar de bicicleta e jogar vôlei, por exemplo.

O que é Pumptrack?

O Pumptrack é um circuito poliesportivo voltado para ciclistas, skatistas e praticantes de BMX, sendo que a primeira pista surgiu no estado de Colorado, nos Estados Unidos. Ele é acessível para utilização sem a necessidade de pedalar ou empurrar. Dessa maneira, a pessoa deve utilizar o movimento do corpo para percorrer o percurso. Assim, as pedaladas ou impulsos são apenas para entrar no circuito porque o praticante vai ganhando velocidade à medida que passa pelos obstáculos. O esporte é direcionado para pessoas de todas as idades.

A pista tem curvas inclinadas e recursos projetados para serem percorridos com os próprios pilotos gerando impulso por movimentos corporais para cima e para baixo. Sua forma original foi projetada para o mountain bike, BMX e skate. Porém, construções de concreto permitem que a Pumptrack, como será a de Goiânia, seja acessível também para pessoas com deficiência.