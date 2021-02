Goiás registra 2,7 mil novas empresas em janeiro, melhor número em 5 anos

O estado de Goiás registrou, em janeiro de 2021, a abertura de 2.774 novas empresas em território goiano. O número foi divulgado pelo Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), na última semana, e representa um avanço, uma vez que é o melhor janeiro em 5 anos. De acordo com o órgão, enquanto 2,7 mil novas empresas abriram as portas em janeiro deste ano, 2.051 foram registradas em 2020; 1.852, em 2019; 1.592, em 2018; e 1.619 em 2017.

Ainda conforme a Juceg, o último recorde de geração de empresas em Goiás foi registrado em setembro de 2020, com a abertura de 2.618 empreendimentos. O montante acumulado de janeiro a dezembro de 2020 também é o maior da série desde 2017: foram 26.116 novos CNPJs ao todo no ano passado, contra 23.552 em 2019; 20.547, em 2018 e 20.060, em 2017.

Os dados da Juceg não incluem os microempreendedores individuais (MEIs), que são constituídos de forma virtual por meio do portal do Micro Empreendedor Individual.

Ranking nacional

De acordo com o boletim do Mapa das Empresas, do 3º quadrimestre de 2020, divulgado em 2 de fevereiro, o estado de Goiás se destaca como a unidade da Federação mais rápida para abrir empresas, com o tempo de 1 dia e 2h.

Conforme o boletim, mesmo com Goiás registrando 1h a mais em relação ao quadrimestre anterior, ainda permanece como o estado mais rápido para se formalizar novas empresas. Em 12 meses, a Juceg saltou do sétimo para o primeiro lugar nesse quesito e assume atualmente a liderança nacional.