Governo promove troca no comando da Polícia Civil de Goiás

A Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) confirmou hoje, terça-feira (9/2), a troca de comando da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO). Segundo o titular da SSP-GO, Rodney Miranda, o novo delegado-geral já foi escolhido. Alexandre Pinto Lourenço, que atualmente está na Superintendência de Combate à Corrupção, substituirá Odair José no cargo.

A informação foi confirmada por Miranda na manhã de hoje, durante a inauguração do sede do Grupo Estadual de Repressão a Estupros (Gere), no setor Jaó, em Goiânia. Correu a informação, corroborada pelo deputado estadual Delegado Humberto Teófilo (PSL), que a troca se dará por conta da insatisfação de Miranda em decorrência de uma operação promovida por Odair José sem o conhecimento do titular da SSP-GO. No entanto, Miranda negou a informação.

A lista tríplice

Em nota divulgada hoje, o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado de Goiás (Sindepol) informou que, diante da iminência da saída de Odair do cargo de delegado-geral, iniciou processo eleitoral para formação da listra tríplice.

“Ressaltamos a importância dessa iniciativa e a participação dos sindicalizados, pois a listra tríplice reflete a vontade da categoria e legítima a nomeação do dirigente da Polícia Civil, sendo que sua observância tem trazido reflexos positivos nos resultados apresentados pela instituição”, afirmou.

Porém, Rodney Miranda sinalizou que não vai seguir a indicação do Sindepol e afirmou que a nomeação do chefe da Polícia Civil é de competência do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (Dem).