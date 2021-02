Ita Center Park chega para mais uma temporada de férias em Goiânia

O Ita Center Park, situado na área externa do Flamboyant Shopping Center faz parte do imaginário do goianiense, que já está acostumado a ver o parque de diversões todos os anos no mesmo local. Dessa forma, em 2020 não seria diferente. Nessa temporada, as opções vão desde brinquedos para crianças, como para os que gostam de muita adrenalina.

Assim, para os mais radicais estão o Free Style, Booster, Trenó Fantasma Tapete, Surf e Skyp Dance. Além disso, o parque ainda conta com o Brucomela, Evolution, Montanha com Loop, Auto Pista.

Para as crianças, o Ita tem brinquedos como o Playground, Escaninha, Charrete, Montainha, Mini Motinha, Cama Elástica, entre outros.

Valores e funcionamento do Ita Center Park

Para brincar no Ita Center Park, é preciso comprar um passaporte que dá direito a curtir todas as atrações. Dessa forma, todos os visitantes que levarem um acompanhante pagam meia-entrada.

De segunda a sexta-feira, o valor de meia-entrada custa R$40. Além disso, aos sábados, domingos e feriados o valor, também de meia-entrada, é de R$45. Ademais, aqueles que não desejam utilizar os brinquedos, mas desejam acompanhar alguém dentro do parque, pagam pelo ingresso de acesso, que custa R$5.

O Ita Center Park possui ainda uma área alimentação para toda a família e vagas de estacionamento. O local funciona de segunda a sexta-feira das 17h às 22h. Aos sábados, domingos e feriados o funcionamento é das 16h às 22h.

E parte do #TeamAproveite fez um vídeo ótimo sobre o parque de diversões, no início de 2018. Assista e se divirta!

Serviço

Ita Center Park

Local: Área externa do Flamboyant Shopping – Avenida Dep. Jamel Cecílio, 3300 – Jardim Goiás

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta: das 17h às 22h | Sábado, domingo e feriados: das 16h às 22h

Valores: Segunda a Sexta: R$ 40 (meia-entrada) – | Sábado, domingo e feriados: R$ 45 (meia-entrada) | Somente visitar o parque: R$ 5 (todos os dias) – dá o direito de brincar quantas vezes quiser com apenas um passaporte | O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão