Câmara de Goiânia aprova auxílio de R$ 300 para famílias de baixa renda

Vereadores da Câmara Municipal de Goiânia aprovaram, nesta quarta-feira (10/2), o projeto que estipula o pagamento de R$ 300 durante seis meses para cerca de 24 mil famílias de baixa renda da capital. Batizado de Renda Família, o projeto segue agora para sanção do prefeito Rogério Cruz (Republicanos), autor da proposta.

O projeto foi aprovado em primeira votação na última terça-feira (9) e em definitivo hoje, quarta. O Renda Família, uma espécie de auxílio emergencial municipal, foi um dos motes de campanha de Maguito Vilela (MDB), falecido em janeiro deste ano. Em entrevista recente, o prefeito Rogério Cruz afirmou que era sua intenção manter o foco de sua gestão no social, que, segundo ele, era a parte que Maguito mais gostava.

O projeto foi aprovada na Câmara com rejeição de todas as emendas apresentadas pelos parlamentares, incluindo algumas que expandiriam o perfil de quem tem direito ao auxílio. É o caso da emenda apresentada pela vereador Aava Santiago (PSDB), que solicitava a inclusão de microempreendedores individuais no programa.

De acordo com o líder do prefeito na Casa, vereador Sandes Junior (Progressistas), o benefício já começa a ser pago em março durante seis meses.