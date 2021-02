Covid: Confira os locais de vacinação em Goiânia de idosos acima de 85 anos

A Prefeitura de Goiânia começou hoje, quarta-feira (10), a vacinar idosos com idade acima de 85 anos contra a covid-19. Os pontos de vacinação estão espalhados em diferentes bairros da capital, como o Jardim Novo Mundo, Bairro Goiás, Jardim América, Cândida de Morais e outros. Há, também, atendimento em drive thru, que está ocorrendo no setor Leste Universitário e na avenida Perimetral.

Segundo a prefeitura, no primeiro dia de imunização, 506 idosos receberam a dose da vacina, o que corresponde a mais de 16% do esperado de 3 mil pessoas do grupo. Agora, é a vez dos idosos com mais de 85 anos.

O cronograma, conforme a prefeitura, vai atender 13 mil pessoas em três dias de vacinação, por ordem alfabética, até sexta-feira (12/2). Nesse caso, não há necessidade de agendamento, mas é preciso levar cópias do CPF e comprovante de endereço a um dos nove pontos de vacinação estipulados para a campanha.

Veja abaixo onde está situados os pontos de vacinação para idosos com 85 anos ou mais em Goiânia:

– Escola Municipal Moacir Monclair Brandão, no Jardim América;

– E. M. Pedro Costa de Medeiros, no Jardim Guanabara;

– E. M. Coronel José Viana, no Setor Cândida de Morais;

– E. M. Francisco Matias, no Parque América;

– E. M. Bárbara de Souza Morais, no Jardim Novo Mundo;

– E. M. Santa Helena, na Vila Paraíso;

– E. M. Lions Club, no Bairro Goiá.

Já o esquema de vacinação drive thru ocorre na Área 1 da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), no setor Leste Universitário, e na entrada exclusiva pela avenida Perimetral do Shopping Passeio das Águas.