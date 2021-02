Mais de 2,6 mil idosos já foram vacinados hoje em Goiânia

Até o final da manhã desta quarta-feira (10/2) 2.624 idosos, com idade acima de 85 e com as iniciais do nome de A até I, procuraram os nove postos de vacinação para receber a primeira dose da vacina, conforme estabelece o Plano Municipal de Vacinação Contra a Covid-19 de Goiânia. Desde às 8h de hoje, em sete pontos fixos e em dois no sistema drive-thru, os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) imunizam os idosos atendidos nesta primeira etapa.

De acordo com a diretora de Vigilância Epidemiológica, Grécia Pessoni, a vacinação está transcorrendo normalmente. “Os pontos foram disponibilizados de forma estratégica para que possamos atender o maior número de idosos desta primeira etapa”, disse.

Ela lembra que, ao procurar um posto de vacinação, as pessoas precisam levar consigo os documentos pessoais (Registro Geral – RG e Cadastro de Pessoa Física – CPF), além do comprovante de endereço. “Levando essa documentação o atendimento será realizado de forma mais ágil e, assim, vamos evitar filas”, pontuou Grécia.

Ela esclarece que o idoso será vacinado mesmo se não apresentar esses documentos. “Todos os idosos que estão dentro dos critérios estabelecidos pelo Plano Municipal de Vacinação Contra Covid-19 serão vacinados, mas se todos apresentarem os documentos corretamente, o preenchimento dos dados ocorrerá mais rápido e todo o trabalho será agilizado”, alerta a diretora de Vigilância Epidemiológica, acrescentando que a divisão por letras em nove pontos de vacinação visa evitar aglomerações.

Acamados

Outra medida prevista no Plano Municipal de Vacinação Contra Covid-19 é a imunização em idosos acamados com mais de 60 anos nos domicílios. Para solicitar o serviço disponibilizado pela Prefeitura de Goiânia, segundo Grécia Pessoni, é necessária a realização do cadastro junto à Central Humanizada de Orientações da Covid-19, pelos telefones 3267-6123 e 3524-6305 (número de WhatsApp). “A nossa primeira parcial é de que já vacinamos, até a manhã desta quarta-feira, 506 idosos acamados que solicitaram o serviço pela Central”, citou.