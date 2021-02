Prefeitura de Goiânia muda dias de funcionamento da Feira Hippie

Nesta quarta-feira (10/2), a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), divulgou que houve alteração nos dias de funcionamento da Feira Hippie. Uma das maiores feiras a céu aberto da América Latina, situada entre a Rua 44 e o Terminal Rodoviário de Goiânia, no Setor Norte Ferroviário, não ocorrerá mais aos domingos. Ao menos, até que a reforma da Praça do Trabalhador seja finalizada para receber os feirantes.

Assim, de acordo com o documento da Sedec, que será publicado no Diário Oficial do município desta quarta-feira (10/2), até a conclusão e entrega final das obras da Praça do Trabalhador, a montagem das bancas da Feira Hippie deverá ser iniciada após a 0h de sexta-feira. Dessa forma, o funcionamento ocorrerá das 7h de sexta-feira às 20h de sábado.

Depois do encerramento das atividades no sábado, a desmontagem das bancas deve começar imediatamente. A ideia da Sedec é que com a alteração, a área da Feira Hippie esteja liberada até às 5h. Ou seja, sem qualquer movimentação de feirantes e compradores ao longo do dia de domingo.

O secretário de desenvolvimento Carlos Júnior informou, segundo material divulgado pela Sedec, que a nova portaria atende a uma demanda dos feirantes. “O prefeito Rogério Cruz está atendendo a um pedido dos feirantes. Tudo foi feito com base no diálogo com os trabalhadores do local. Não foi aumentado mais um dia, a feira era sábado e domingo e agora será na sexta e sábado. Além disso, todos os protocolos sanitários de funcionamento deverão ser respeitados”, afirmou.

Comportamento dos compradores reflete demanda da Feira Hippie

A lógica de funcionamento da região da Rua 44 e também da Feira Hippie, em Goiânia, tem mudado ao longo dos últimos anos por causa do comportamento dos compradores. Anteriormente, era comum que lojistas e sacoleiras de outras cidades e estados, que fazem compras na capital, optassem por uma estadia mais alongada. Assim, se hospedavam na capital ao longo de todo final de semana.

Porém, com compras facilitadas pela internet e a comodidade de ir à feira e às lojas da 44 no mesmo dia, ganharam espaço as viagens bate-e-volta. Ou seja, limitam a hospedagem a um dia ou sequer dormem em Goiânia. Esse movimento foi reforçado pela Feira da Madrugada e pelo funcionamento informal da Feira Hippie a partir da noite de sexta-feira. Dessa forma, os clientes de excursões tendem a suprimir a estadia na capital aos domingos, o dia tradicional da Feira Hippie.