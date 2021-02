Prefeitura de Goiânia muda funcionamento da Feira Hippie, mas volta atrás

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), havia alterado os dias de funcionamento da Feira Hippie, na última quarta-feira (10/2). Uma das maiores feiras a céu aberto da América Latina, situada entre a Rua 44 e o Terminal Rodoviário de Goiânia, no Setor Norte Ferroviário, não ocorreria mais aos domingos, pelo menos, até a finalização da reforma da Praça do Trabalhador. Porém, a portaria foi revogada nesta sexta-feira (12/6).

Segundo o titular da Sedec, Carlos Júnior, o primeiro documento também atendia a uma solicitação dos feirantes. “O prefeito Rogério Cruz, mais uma vez, foi sensível ao pedido dos trabalhadores da Feira Hippie e revogou a portaria 021 (de 20201). Mantivemos um diálogo constante com os feirantes que reviram o pedido anterior. Então, a Prefeitura de Goiânia atende mais uma vez os trabalhadores”, declara.

A portaria estabelecia que a montagem das bancas da Feira Hippie deveria ser iniciada após a 0h de sexta-feira e o funcionamento ocorreria das 7h de sexta-feira às 20h de sábado. A ideia da Sedec era que, com a alteração, a área da Feira Hippie fosse liberada até às 5h de domingo. Ou seja, não haveria qualquer movimentação de feirantes e compradores ao longo do dia.

Todavia, com o novo documento publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (12/2), a montagem das bancas volta a ser feita após às 20h de sexta-feira. Assim, o funcionamento, segue no horário convencional, das 6h de sábado até as 15h de domingo.

Comportamento dos compradores reflete demanda da Feira Hippie

A lógica de funcionamento da região da Rua 44 e também da Feira Hippie, na Praça do Trabalhador, em Goiânia, tem mudado nos últimos anos. Parte disso, se deve ao comportamento dos compradores. Anteriormente, era comum que lojistas e sacoleiras de outras cidades e estados optassem por uma estadia mais alongada. Assim, se hospedavam na capital ao longo de todo final de semana.

Porém, com compras facilitadas pela internet e a comodidade de ir à feira e às lojas da 44 no mesmo dia, ganharam espaço as viagens bate-e-volta. Ou seja, atualmente podem reduzir a hospedagem a um dia ou sequer dormir em Goiânia. Esse movimento foi reforçado pela Feira da Madrugada e pelo funcionamento, inicialmente, informal da Feira Hippie a partir de sexta-feira.

Dessa forma, ao que tudo indicava, os clientes suprimirem a estadia na capital aos domingos, o dia tradicional da Feira, justificaria a demanda da primeira portaria. Porém, agora, tudo voltou ao estado original.