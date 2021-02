Aparecida faz “Dia D” para vacinação de idosos contra Covid-19

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia iniciou uma força-tarefa para imunizar os idosos do município. As pessoas acima de 85 anos de idade já vinham sendo vacinadas na cidade desde o dia 4 de fevereiro. Porém, a partir de agora, serão o principal público-alvo da Campanha de Imunização, já que 100% dos profissionais de saúde foram vacinados. Assim, o Executivo irá promover o “Dia D” de vacinação de idosos contra a Covid-19. A ação acontece neste sábado (13/2), das 8h às 17h. No total, serão 3,8 mil doses de Coronavac.

Além do “Dia D”, até o fim desta semana, os idosos com mais de 85 anos podem ser imunizados normalmente em um dos cinco postos de vacinação da cidade. Dessa maneira, basta procurar diretamente os drive-thrus da Prefeitura, sem necessidade de agendamento. Além disso, podem acessar o aplicativo “Saúde Aparecida” e marcar o dia e o horário da vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso ou Jardim Olímpico. Os pacientes acamados, que recebem a vacinação contra a Covid-19 em casa, podem fazer agendamento telefônico pelo número (62) 3545-5868.

A partir da próxima segunda-feira (15/2) a Prefeitura de Aparecida de Goiânia ampliará o grupo prioritário. Assim, passará a vacinar também os idosos a partir de 80 anos de idade.

A coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro, pediu para que os idosos procurem um dos postos de vacinação contra a Covid-19, de preferência até o fim desta semana. “Basta levar o documento de identidade, CPF ou cartão SUS e comprovante de endereço de Aparecida. Na próxima semana iniciaremos também a vacinação de idosos com 80 a 85 anos de idade, até finalizarmos nosso estoque de vacinas”, afirmou.