Caiado ignora lista tríplice e empossa novo delegado-geral da Polícia Civil

O governador Ronaldo Caiado (Dem) empossou, na manhã desta quinta-feira (11/2), no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, o novo delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Goiás. A partir de agora, Alexandre Pinto Lourenço assume o posto antes ocupado por Odair José. O nome de Alexandre foi uma indicação do próprio Caiado, que ignorou a lista tríplice apresentada pelo Sindicato dos Delegado de Polícia Civil de Goiás (Sindepol).

Além de Alexandre, o governador, juntamente com o secretário de Segurança Pública (SSP), Rodney Miranda, também empossou o novo subsecretário, o superintendente de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado e o chefe de gabinete, todos no âmbito da SSP. Segundo Caiado, as mudanças administrativas têm como objetivo oxigenar as estruturas da pasta para dar continuidade ao trabalho que vem sendo desempenhado nos dois primeiros anos de gestão.

Agora delegado-geral da Polícia Civil, Alexandre Pinto Lourenço deixou a Superintendência de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da SSP, criada em 2019, por Caiado. No lugar dele, assume o então delegado-geral da Polícia Civil, Odair José Soares. Anteriormente questionado se a lista tríplice do Sindepol não seria seguida, o secretário Rodney Miranda afirmou que a indicação do novo delegado-geral “era uma prerrogativa do governador”.

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) também passa por mudanças. O cargo de diretor-geral é assumido pelo tenente-coronel da Polícia Militar, Franz Augusto Marlus Rasmussen Rodrigues. Para isso, ele deixa a posição como superintendente de Segurança Militar, da Secretaria de Estado da Casa Militar. Já o coronel da PMGO Agnaldo Augusto da Cruz, que estava à frente da DGAP, passa a ocupar a Subsecretaria de Segurança Pública, para contribuir com a gestão da SSP.

Por fim, a chefia de gabinete da Secretaria de Segurança Pública fica sob o comando do delegado de Polícia Federal, Geraldo André Scarpellini.