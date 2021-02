Estudo mostra que Goiânia está entre as 10 melhores capitais para se viver no país

Um estudo da Organização de Desafios da Gestão Municipal (DGM), divulgado nesta semana, apontou que Goiânia é a oitava melhor capital do país para se viver.

A pesquisa leva em consideração indicadores nas áreas da educação, segurança, saneamento e saúde que, segundo a Prefeitura de Goiânia, são os setores que mais tiveram investimentos por parte da administração municipal nos últimos anos.

O prefeito Rogério Cruz observa que a gestão municipal vai trabalhar no sentido de melhorar cada vez mais esses índices. “Vamos agir incansavelmente para melhorar a qualidade de vida de Goiânia. Nossa cidade tem tudo para se desenvolver com mais oportunidades para todos”, afirmou ao ter acesso ao estudo.

Pesquisa

Na pesquisa com 100 cidades no país, Goiânia ganhou duas posições na comparação com o último ano. Entre as quatro áreas analisadas pelo o instituto, a capital de Goiás teve sua melhor posição em saneamento, sustentabilidade, saúde e educação.

Conhecida como uma das cidades mais verdes do país, Goiânia conta com 54 parques, 1.300 praças e o maior projeto de conservação ambiental da América Latina, o Programa Ambiental Macambira Anicuns. Além disso, espaços de lazer como o Parque Mutirama e o Zoológico estão entre os locais mais frequentados por quem mora na cidade.

Custo de vida

O sonho de comprar um apartamento pode estar muito mais próximo para aqueles que decidem viver na capital de Goiás. Afinal, o preço dos imóveis por m² é um dos mais baratos do país e, por isso, a cidade é um dos destinos mais cobiçados por investidores e potenciais moradores de outros estados.

Em muitos casos, com o mesmo valor aplicado em um apartamento na cidade de São Paulo, é possível comprar um imóvel com o dobro do tamanho, em uma região nobre de Goiânia, por exemplo. Isso interfere diretamente na qualidade de vida dos habitantes, o que torna Goiânia uma das cidades mais queridas do Brasil.