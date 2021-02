Motorista morre após carro capotar e cair de viaduto, em Anápolis

Um homem de 43 anos morreu e o irmão dele, de 44, ficou ferido após o carro em que eles estavam capotar e cair de um viaduto na BR-153, município de Anápolis, na tarde da última quarta-feira (10/2). O veículo estava em alta velocidade e a suspeita é de que, devido à chuva, eles tenham aquaplanado. Eles caíram de uma altura de aproximadamente 10 metros.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 13h55 de ontem para atender à ocorrência. Os militares encontraram o condutor do veículo preso às ferragens e seu irmão, que estava como passageiro, já fora do carro, perambulando em estado de desorientação.

Os bombeiros iniciaram o salvamento e, utilizando técnica de desencarceramento, conseguiram retirar o motorista do carro. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) e encaminhado ao Hospital de Urgência de Anápolis (Huana). No entanto, conforme apurado pelo Dia Online, o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade.

O passageiro, irmão da vítima fatal, também foi levado para o Huana, onde foi submetido a exames. O veículo em que os dois irmãos estavam ficou completamente destruído.

Segundo os bombeiros, o local ficou sob custódia da Polícia Rodoviária Federal.