A Rede Municipal de Núcleos Musicais da Prefeitura de Goiânia está com inscrições abertas até 18 de fevereiro para a primeira oitiva de 2021. Assim, de acordo com o edital, 78 vagas estão disponíveis para estudantes de música com idade entre 14 e 30 anos para vários tipos de instrumentos de corda, sopro e percussão. Os aprovados receberão bolsas de meio salário mínimo e passarão a integrar a Orquestra Jovem Municipal Joaquim Jayme e a Banda Juvenil de Goiânia. Ambas são ligadas à Orquestra Sinfônica de Goiânia.

Os interessados devem se inscrever via e-mail enviado para [email protected] Em anexo devem estar os documentos: formulário de inscrição (no edital) preenchido e assinado pelo candidato e cópia do RG e CPF. Além disso, um breve resumo com informações sobre experiências musicais e um comprovante de vínculo com alguma instituição de ensino.

A seleção da Rede Municipal de Núcleos Musicais da capital segue conforme cronograma de fases previsto no edital e será realizada por uma comissão designada pela direção da Orquestra. O resultado final será divulgado no dia 1º de março. De acordo com o maestro e diretor da Orquestra Sinfônica de Goiânia, Eliseu Ferreira, os candidatos devem ler com atenção o edital completo e seguir todas as orientações.

“A oitiva é uma oportunidade para os estudantes que desejam se profissionalizar e seguir carreira na música orquestrada. Para nós, é uma satisfação abrir novas vagas e poder receber futuros músicos”, afirmou.

Serviço: Rede Municipal de Núcleos Musicais abre inscrições em Goiânia

Quando: Até 18 de fevereiro

Para mais informações: Acesse o edital