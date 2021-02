Secretário de São Miguel do Passa Quatro fura fila da vacina

O secretário de Saúde do município goiano de São Miguel do Passa Quatro, a 90 quilômetros de Goiânia, é apontado como um dos vacinados contra a covid-19 na primeira etapa de imunização realizada na cidade, voltada para trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus. Além dele, nomes de auxiliares administrativos aparecem como “grupo prioritário” na planilha da Prefeitura de São Miguel do Passa Quatro.

Conforme o relatório de vacinação disponibilizado pelo município, referente à campanha de imunização da covid-19 que compreende de 19/1 a 22/1 deste ano, o nome de José Antônio Rodrigues, titular da Saúde Municipal, e de auxiliares administrativos, motoristas, profissionais da cozinha e da limpeza constam como sendo trabalhadores de saúde do grupo prioritário.

De acordo com especificações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), para a etapa em questão, se enquadravam no grupo prioritário apenas idosos residentes de instituições de longa permanência (asilos e abrigos) e profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à covid-19.

A reportagem do Dia Online entrou em conta com a Prefeitura de São Miguel do Passo Quatro, que informou que não vai se manifestar sobre o caso. O espaço fica aberto para um futuro posicionamento da prefeitura.