Prefeito de Goiânia sanciona auxílio de R$ 300 para famílias de baixa renda

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), sancionou na última quinta-feira (11/2) a lei que autoriza a criação do programa Renda Família, auxílio financeiro mensal de R$ 300 às famílias de baixa renda e que vivem em situação de vulnerabilidade social. O projeto é de autoria da prefeitura e foi aprovado na Câmara Municipal de Goiânia na última quarta-feira (10/2).

Conforme a prefeitura, o programa vai beneficiar cerca de 24 mil famílias que vivem na capital. Para conseguir o benefício, os interessados deverão acessar o site da Prefeitura de Goiânia e se inscrever. Uma plataforma digital destinada exclusivamente para o cadastro será instalada nos próximos dias.

Segundo prefeito Rogerio Cruz, a medida garante que as pessoas mais afetadas economicamente pela pandemia do novo coronavírus tenham ajuda financeira neste momento de dificuldade. Conforme determinado no programa, todas as pessoas da família devem estar desempregadas para receber o benefício. Além disso, os requerentes devem ser maiores de 18 anos de idade, não poderão ter outra renda, exceto o Bolsa Família, e o valor venal do imóvel em que a família reside não poderá exceder a R$ 100 mil.

Marca da campanha de Maguito

O Renda Família foi um mote da campanha do emedebista Maguito Vilela, que faleceu em janeiro deste ano após complicações provocadas pela covid-19. Em entrevistas, Rogério Cruz, que assumiu a prefeitura após a morte de Maguito, disse que o social era uma das partes que o emedebista mais gostava e que esse será o foco de sua gestão.

Na Câmara, o Renda Família foi aprovado com rejeição de todas as emendas apresentadas pelos parlamentares, incluindo algumas que expandiriam o perfil de quem tem direito ao auxílio. É o caso da emenda apresentada pela vereador Aava Santiago (PSDB), que solicitava a inclusão de microempreendedores individuais no programa.

De acordo com o líder do prefeito na Casa, vereador Sandes Junior (Progressistas), o benefício já começa a ser pago em março durante seis meses.