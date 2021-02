Prefeitura de Aparecida divulga edital para sorteio de 125 apartamentos populares

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia divulgou na manhã desta sexta-feira (12/02), o edital nº 001/2021 que dispõe sobre o sorteio de 125 apartamentos do Residencial Agenor Modesto I no setor Agenor Modesto. Durante o evento, que foi realizado no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Luís Alberto Maguito Vilela, foram apresentados o cronograma do processo, informações técnicas sobre o sorteio das unidades habitacionais e grupos prioritários.

As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira, (15/02) e poderão ser feitas de duas formas. Online direto no site da prefeitura de Aparecida de Goiânia na aba da secretaria de Habitação, o que é o recomendado para evitar aglomeração e o agendamento para atendimento presencial, também pelo site da prefeitura.

Os locais para inscrições presenciais com agendamento são: a sede da secretaria de Habitação e os CEUs das Artes da Cidade Vera Cruz e Parque Flamboyant (endereços abaixo) de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 sem intervalo de almoço. O cadastro será encerrado dia 26, às 17h30. Famílias já inscritas no Cadastro Permanente de Habitação não precisam agendar ou fazer novo cadastro.

O formulário para cadastramento está disponível a partir de segunda-feira, 15. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a secretaria pelo número de WhatsApp – 3545-6053. De acordo com o edital, o sorteio das unidades habitacionais será no dia 11 de março.

O empreendimento está localizado próximo à Região Central da cidade e é dotado de infraestrutura para receber os futuros moradores. Ao todo, o condomínio conta com 208 apartamentos divididos em 13 blocos. Além disso é contemplado com área de lazer com campo de futebol, quadra de esportes e uma pracinha.

Cada unidade habitacional possui 46 m² com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e área de serviço e uma vaga de garagem. Os outros 83 apartamentos, que correspondem a 40% do total, serão sorteados pelo Agehab.

“Nossa cidade cresceu bastante nos últimos anos, aumentaram também o número de famílias que infelizmente ainda vivem em condições habitacionais vulneráveis. Com a entrega desses apartamentos vamos melhorar a vida de centenas de pessoas que não têm condições de adquiri uma moradia sem o apoio do poder público”, destacou o prefeito Gustavo Mendanha sobre a importância dos programas habitacionais no município.

Quem pode participar?

Os critérios são estabelecidos pelo Governo Federal, considerando o Minha Casa, Minha Vida, Agehab e Prefeitura de Aparecida. Entre eles a família não pode possuir renda mensal superior a R$ 1,8 mil, residir na cidade há pelo menos cinco anos, famílias que moram em área de risco, grupo familiar com filhos menores de 18 anos de idade e/ou deficientes, beneficiários do Bolsa Família entre outros, conforme está previsto no edital que será publicado ainda nesta sexta-feira, 12.

As inscrições presenciais, pós-agendamento pelo site da Prefeitura de Aparecida serão realizadas no CEU das Artes Orlando Alves Carneiro na Avenida V-5 no Setor Cidade Vera Cruz, CEU das Artes Parque Flamboyant na Avenida Bela Vista no Parque Flamboyant e ainda na Secretaria Municipal de Habitação localizada na Avenida de Furnas no Residencial Maria Luiza (próximo ao Fórum). Não serão atendidas pessoas fora dos horários de agendamento.

Segunda etapa

Os demais 83 apartamentos do Residencial Agenor Modesto serão sorteados pela Agehab. Segundo o diretor da agência, Lucas Gouveia, o edital para o sorteio dessas unidades será divulgado em breve. “A outra parte será selecionada pelo governo estadual. Acreditamos que nas próximas semanas vamos divulgar o edital com os critérios, que são basicamente os mesmo deste sorteio que a Prefeitura de Aparecida irá realizar”, pontuou.

Cronograma

12/02/2021 – Publicação do edital nº 001/2021;

26/02/2021– Prazo final para Inscrições, inclusão e atualização de cadastro;

05/03/2021– Publicação dos cadastros aptos para o sorteio no Diário Oficial do Município e Site da prefeitura;

11/03/2021– Sorteio público e eletrônico das famílias cadastradas e aptas;

15/03/2021– Publicação no Diário Oficial e no site da prefeitura da lista das famílias sorteadas;

17/03/2021 – Convocação no site da prefeitura das famílias sorteadas para apresentação da documentação comprobatória;

18 a 31/03/2021– Prazo para as famílias sorteadas apresentarem a documentação;

19 a 15/04/2021– Visitas Técnicas Sociais, elaboração dos relatórios de visitas sociais e encaminhamento caso seja necessário das famílias à Secretaria de Assistência Social para impressão e atualização do NIS.