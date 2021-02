Salve!: Goiânia ganha novo gastrobar com cardápio assinado por chef

Neste fim de semana acontece a inauguração do Salve!, novo gastrobar que se localiza no Setor Marista, em Goiânia. Idealizado por um trio que se diz apaixonado por gastronomia e cultura brasileira. Além disso, a estrutura é ao ar livre e terá cozinha autoral comandada pelo chef Júnior Marinho, que já possui um restaurante em Goiânia, o Juá, e participou do reality show Mestre do Sabor, da Rede Globo, em 2020.

O Salve! “Goró, Borogodó e Ziriguidim” irá apostar na culinária regional, especialmente do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do País. Assim, o chef Júnior Marinho conta que algumas das opções do cardápio serão pão de alho com coração de frango, Manjubinha frita e Bobó de camarão, por exemplo. Além disso, o Salve! terá drinks exclusivos, como o “caju o ano inteiro”, feito suco de caju e cajuína. Ademais, cervejas, chopes e cachaças.

O novo gastrobar em Goiânia receberá até 100 pessoas e os organizadores garantem que todos os protocolos de segurança contra o coronavírus serão respeitados. O Salve! também apostará em shows. Assim, terá samba, bossa nova, samba rock brasileiro até forró pé de serra em seu repertório. Nos dias de show o gastrobar irá cobrar entrada.

No fim de semana de estreia o Salve! terá quatro atrações diferentes. Dessa maneira, tem show e discotecagem no sábado e no domingo, com a casa abrindo sempre a partir das 12h.

Salve!

Endereço: Rua 1136, nº431 – Quadra 245, Lote 10E – Setor Marista

Instagram: @de.umsalve