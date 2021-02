Homem morre após bater de frente com outro carro na GO-060, em Nazário

Um homem de 50 anos que trafegava pela GO-060, no município de Nazário, morreu na madrugada deste domingo (14) após colidir com outro carro. O condutor ficou preso às ferragens e já estava em óbito quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local. A corporação informou que um forte odor etílico foi detectado no local, o que pode indicar que o homem que morreu pudesse estar alcoolizado no momento do acidente.

Segundo informações dos bombeiros, o acidente foi registrado por volta de 1h50 de hoje, domingo, na entrada de Nazário. Um veículo GM Corsa colidiu frontalmente com um VW Jetta, que ficou atravessado na rodovia devido ao impacto.

Conforme apurado pelo Dia Online, um rapaz de 23 anos estava com amigos e conduzia o Jetta, enquanto o homem que morreu dirigia o Corsa e tinha uma mulher de 43 anos como passageira. Acionado, o Corpo de Bombeiros se deslocou ao local do acidente e descobriu que os ocupantes do Jetta já haviam sido socorridos e levados para o hospital numa ambulância de Nazário, assim como a passageira do Corsa.

Já o condutor do Corsa foi encontrado sem vida, preso às ferragens. Ao Dia Online, o Corpo de Bombeiros informou que detectou um forte cheiro de álcool no carro, o que indica a hipótese de que o homem estivesse dirigindo alcoolizado no momento do acidente.

Ainda segundo apurado pelo Dia Online, o ocupante do Jetta sofreu escoriações leves e já se recupera em casa.