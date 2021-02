Aparecida de Goiânia começa a vacinar idosos com mais de 80 anos

Após concluir a vacinação dos profissionais da linha de frente de combate à covid-19, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia deu início, neste segunda-feira (15/2), à imunização dos idosos com idade de 80 anos ou mais. A vacina ocorre em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e também no sistema drive-thru em vários pontos do município.

No último sábado (13/2), a prefeitura promoveu o Dia D da vacinação de idosos com 85 anos ou mais, esquema que começou no dia 4 de fevereiro. “Em Aparecida, todos os profissionais de saúde da linha de frente do enfrentamento ao novo coronavírus já foram vacinados e agora nosso principal público-alvo da Campanha de Imunização são os nossos velhinhos a quem devemos tanto”, disse o prefeito Gustavo Mendanha (MDB).

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia informou que, até o momento, já recebeu 16 mil doses de vacina contra a covid-19, divididas em três lotes. O primeiro, com 7,2 mil doses de Coronavac, foi destinado a profissionais de saúde da linha de frente e idosos e deficientes que moram em instituições de longa permanência. A aplicação dessa remessa ocorreu in loco, com as equipes de Imunização da Prefeitura visitando as unidades de saúde (públicas e privadas) e abrigos da cidade.

O segundo lote, com 5 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford, foi aplicado em profissionais de saúde que trabalham com atendimento a pacientes e idosos acima de 85 anos, nos cinco postos de vacinação da cidade. O terceiro lote, com 3,8 mil doses de Coronavac, será destinado exclusivamente a idosos, sendo que em um primeiro momento para aqueles com mais de 85 anos e em um segundo momento também para aqueles acima de 80 anos de idade.

Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, até a última quarta-feira, 10 de fevereiro, 9.255 profissionais de saúde foram vacinados. Além disso, 161 idosos e deficientes institucionalizados, 86 idosos acamados e 1.321 idosos acima de 85 anos de idade já receberam a imunização contra o coronavírus.

Confira os locais de vacinação

Segundo a prefeitura, não é necessário agendamento para se vacinar nos postos de drive-thru. Para se vacinar nas UBSs, é preciso fazer o agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida. O idoso deve portar documento de identidade, CPF ou Cartão SUS e comprovante de endereço de Aparecida de Goiânia.

Pacientes acamados recebem a vacinação em casa mediante agendamento telefônico pelo número 3545-5868.

Veja os locais onde ocorre a imunização:

Drive-thru da Cidade Administrativa – (Rua Gervásio Pinheiro, APM, Residencial Solar Central Park, Aparecida de Goiânia).

Drive-thru do Centro de Especialidades – ( Avenida C-06, Jardim Boa Esperança, Aparecida de Goiânia).

UBS Andrade Reis (Avenida dos Girassóis, Qd. 11, APM-3, Setor Andrade Reis).

UBS Bairro Cardoso (Avenida Embaixador, APM-07, Bairro Cardoso II).

UBS Jardim Olímpico (Avenida Monte Carlo, Qd. 28, Jardim Olímpico).