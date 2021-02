Crianças de 4, 3 e 1 ano de idade ficam feridas em acidente, em Luziânia

Neste domingo (14\02), equipes do Corpo de Bombeiros, em Luziânia, realizaram o atendimento de um Acidente de Trânsito, envolvendo um veículo de passeio e um veículo de grande porte na Br-040. No acidente, três crianças ficaram feridas.

No local havia três vítimas, todos passageiros do veículo de passeio, sendo todas crianças. Elas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia. Chegando na UPA , a criança de quatro anos de idade, vítima que estava em estado grave, foi imediatamente transportada ao Hospital do Gama.

A segunda vítima, de três anos de idade, que apresentava suspeita de fratura em membro inferior, foi transferida pelos bombeiros juntamente com a assistência do médico da UPA para o Hospital do Gama, onde confirmou-se a fratura.

Já a terceira vítima, de um ano de idade, ficou em observação na UPA de Luziânia, uma vez que não apresentava sinais de gravidade. Os motoristas dos veículos não tiveram nenhum ferimento.

Acidente

O acidente aconteceu na Rodovia BR-040, KM 32, em que um veículo de passeio e um veículo de grande porte tiveram uma colisão frontal. As batidas frontais ocorrem quando um dos veículos invadem a pista contrária, situação que, na maioria dos casos, decorre de uma ultrapassagem mal sucedida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal somente no ano passado das 151 ocorrências de acidentes nas rodovias federais em Goiás, 170 pessoas ficaram feridas e 16 mortes foram registradas. Desses dados que das 16 mortes registradas em 2020, 11 ocorreram em acidentes com esse tipo de colisão.