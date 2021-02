Henrique Meirelles vai para o PSD e deve disputar Senado por Goiás

O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que inclusive concorreu à presidência da República em 2018, informou que decidiu aceitar o convite para voltar para o PSD, partido que ele ajudou a fundar. Meirelles havia deixado o PSD em abril de 2018 e se filiado ao MDB de Temer. O ex-ministro, que é natural de Anápolis, agora retorna à sua legenda original para concorrer à uma vaga no Senado Federal pelo estado de Goiás.

O anúncio de retorno ao PSD foi feito pelas redes sociais. “Fui convidado a voltar ao PSD, partido do qual sou um dos fundadores. Decidi aceitar. Voltei ao partido para construir uma agenda social democrata, que é o que o país precisa neste momento”, escreveu Meirelles, que deve lançar seu nome na corrida ao Senado em 2022.

O retorno do ex-ministro à legenda que ajudou a fundar em 2011 foi formalizado na última sexta-feira (12/2). Pelas redes sociais, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, comemorou a chegada de Meirelles. “”Feliz com o retorno de Henrique Meirelles ao nosso PSD em Goiás. Meirelles é fundador do nosso partido e sua chegada é uma sinalização de que o PSD está sempre disposto a ter bons quadros. É uma referência técnica, de competência e honestidade. Tenho certeza de que terá ainda mais sucesso agora no partido”, escreveu

Marcou presença no ato de filiação o senador goiano Vanderlan Cardoso, também do PSD. Vanderlan se lançou à corrida pela Prefeitura de Goiânia no ano passado, mas acabou derrotado por Maguito Vilela (à época internado com covid-19) e Rogério Cruz, que hoje é prefeito da capital.