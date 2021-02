Irmão do senador goiano Luiz do Carmo morre vítima da covid-19

O senador da República por Goiás, Luiz do Carmos (MDB), comunicou hoje, segunda-feira (15/2), o falecimento de seu irmão em decorrência da covid-19. Segundo o parlamentar, Luiz Antônio do Carmo, de 57 anos, manteve o isolamento social – recomendado contra o coronavírus – por meses, “mas infelizmente em sua primeira ida à cidade, contraiu o vírus e não resistiu”.

Luiz Antônio era o irmão mais novo de Luiz do Carmo. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital de Goiânia, mas não resistiu às complicações provocadas pela covid-19 e veio a óbito. Ele deixa dois filhos.

Pelas redes sociais, Luiz do Carmo fez um apelo para que as pessoas sigam as normas sanitárias contra a covid-19. Veja abaixo:

“É com muito pesar que comunico a morte do meu irmão mais novo, Luiz Antônio do Carmo, de 57 anos, vítima da COVID-19.Luiz, preocupado com a pandemia, ficou recluso na zona rural por mais de seis meses, mas infelizmente em sua primeira ida à cidade, contraiu o vírus e não resistiu.Peço a todos que se recolham, tomem os devidos cuidados e só saiam de casa quando for extremamente necessário. Não podemos brincar com esse terrível vírus!#luto“

Perdas de outros políticos

Além do senador Luiz do Carmo, o vereador de Goiânia, Lucas Kitão (PSL), também perdeu um familiar para a covid-19 recentemente. O pai do Kitão, Emival Bueno, veio a óbito no último sábado (13/2), mesmo dia de seu aniversário.

O vereador Cabo Senna (Patri), também de Goiânia, foi outro que perdeu dois familiares para o coronavírus. A mãe de Senna, Zélia de Sena Soares, de 80 anos, e o irmão dele, Francisco de Assis de Sena Soares, de 56, que estavam internados numa UTI da capital, também não resistiram. As mortes ocorreram na quarta-feira (10/2), com menos de duas horas de diferença.