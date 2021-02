Polícia investiga morte de mulher após reação alérgica à tinta de cabelo em Catalão

A Polícia Civil de Goiás confirmou que há uma investigação em andamento acerca da morte da auxiliar administrativa Karine de Oliveira Souza, de 34 anos, após uma grave reação alérgica à tintura de cabelo num salão de beleza de Catalão, em Goiás. Karine, que foi internada na Santa Casa de Catalão na última quarta-feira (10/2), teve a morte encefálica confirmada no sábado (13/2).

Em nota, a Polícia Civil afirmou que já havia instaurado procedimento investigativo para apurar o ocorrido desde a última semana. “Após a notícia de seu falecimento na Santa Casa, a Polícia Civil fez contato com o médico da vítima e requisitou exame cadavérico junto ao IML local, podendo ainda necessitar de outros exames complementares”, declarou a corporação.

Ainda de acordo com a polícia, a proprietária do salão onde foi feito o procedimento estético foi ouvida na manhã de hoje, segunda-feira (15/2), na 1ª Delegacia Distrital, onde a investigação prosseguirá visando esclarecer totalmente o fato.

Entenda o caso

Karine foi hospitalizada na quarta-feira após ir a um salão de beleza de Catalão e sofrer uma forte reação alérgica à tinta de cabelo. Segundo o Corpo de Bombeiros, no atendimento, a moça teve uma parada cardiorrespiratória, estava inconsciente e sem pulso e teve que ser reanimada antes de ser levada para a Santa Casa.

Após dar entrada na unidade hospitalar, Karine teve uma piora no quadro de saúde e precisou ser levada para a UTI. A cabeleireira do salão que atendeu a moça contou que ela nunca havia pintado o cabelo no local antes e que após ter o produto aplicado, pediu para retirá-lo, uma vez que começou a sentir formigamento nas mãos e falta de ar.

A Santa Casa chegou a abrir um protocolo de morte encefálica de Karine na madrugada de sábado, no entanto, devido à instabilidade dos sinais vitais, o protocolo foi anulado e outro foi aberto às 9h do mesmo dia, quando houve estabilização. O protocolo foi fechado por volta de 17h20, confirmando em definitivo a morte cerebral da moça.