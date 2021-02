Segunda dose da vacina começa a ser aplicada em Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deu início, nesta segunda-feira (15/2), à aplicação da segunda dose da vacina Coronovac em idosos institucionalizados e profissionais de saúde. Os primeiros idosos a receber a imunização foram os do Abrigo São Vicente de Paula, na presença do secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso. Na ocasião, o titular da pasta também anunciou a ampliação de faixa etária para vacinação contra o novo Coronavírus.

A segunda aplicação da vacina Coronavac compreende 30.160 doses recebidas no dia 08 de fevereiro. Somente no abrigo, foram imunizados 48 idosos residentes e 35 funcionários. A programação de imunização dos demais idosos institucionalizados, bem como profissionais de saúde vacinados em janeiro, segue ao longo da semana, obedecendo o intervalo necessário entre as duas aplicações.

O secretário esclareceu que a aplicação da segunda dose se faz necessária “para que haja a produção eficaz dos anticorpos. A partir dela, temos a segurança em afirmar que estas pessoas estão imunizadas”. O que traz alívio para a diretora do abrigo, Ana Carolina Aires. “Com os idosos recebendo a segunda dose, ganhamos mais segurança, aliada aos cuidados que seguimos mantendo”, explicou.

Na imunização de janeiro, apenas os idosos do abrigo receberam a primeira dose, seguindo as medidas aplicadas na época. Hoje, os colaboradores também foram vacinados, algo pelo qual aguardavam ansiosos. “Agora que iniciamos nossa imunização, ficamos mais tranquilos, uma vez que amplia a sensação de segurança para nós e os idosos”, completou Ana Paula.

Mais idosos vacinados

Durval Pedroso anunciou a perspectiva de ampliar a faixa etária dos idosos vacinados. “Existe uma perspectiva de cobrir os idosos a partir de 84 anos com a quantidade residual das doses aplicadas na semana passada”, informou, mencionando que a estratégia estava sendo definida em reunião entre secretarias estadual e municipal de Saúde. Ao todo, cerca de 2.500 pessoas devem ser imunizadas com o novo plano.

O plano iniciado na última terça-feira (9/02) abrangendo idosos acamados de 60 anos ou mais e, também, com idade a partir de 85 anos, encerrou a semana com 12.059 pessoas imunizadas nos dois grupos.