Série Artistas na Vila traz episódio sobre Wes Gama e seus murais

A Secretaria de Cultura (Secult Goiás) exibe, a partir desta segunda-feira (15/2), no YouTube, o episódio da série Artistas na Vila com o artista Wes Gama, autor de dois murais multicoloridas que, desde novembro do ano passado, vêm despertando a curiosidade de quem passa pela região da Rua 3 (fizemos um vídeo especial sobre a região), no centro de Goiânia. O vídeo está disponibilizado no YouTube.

O documentário registra o cotidiano e os processos criativos da obra. Assim, exibe imagens sobre vários ângulos e perspectivas, além de entrevistas e depoimentos do próprio artista, curadores, produtores e moradores do centro da capital. Eles falam da contribuição, importância histórica e artística, do impacto das obras em suas vidas e na paisagem urbana do centro de Goiânia.

A primeira pintura a ficar pronta, batizada de “Andança”, cobriu 780 metros quadrados do edifício Alencastro Veiga. Assim, até o momento, segundo a Secult Goiás, é o maior mural do Centro-Oeste. A obra realizada dentro do projeto Manifesto Urbano, de forma independente, com recursos do próprio artista e da produtora cultural Valenta Brasil.

Já o segundo mural, inspirado em uma fotografia da mãe de Wes Gama, recebeu o nome de “Iara Cabocla”. Dessa maneira, possui 250 metros quadrados e foi pintado em uma das torres do Edifício Dona Chafia. Ademais, a outra torre que compõe o projeto é assinada pelo coletivo Bicicleta Sem Freio (BSF). O mural retrata o ícone Geraldinho, conhecido contador de causos. Ambas foram patrocinadas pelo projeto da cerveja Esmera de Goiás, da Ambev, também com produção da Valenta. Os projetos foram completamente finalizados neste mês de fevereiro.

Força tarefa por mais murais em Goiânia

Em ambos os trabalhos, Wes Gama pintou cerca de oito horas por dia, por mais de 15 dias – sem considerar o período chuvoso que interrompeu os trabalhos por mais de duas semanas.

Ao todo, a criação do mural “Andança” contou com o envolvimento de 16 profissionais, entre artistas (para ajudar a cobrir de cor a obra) e engenheiros. Além disso, fotógrafos, intérpretes de libras, designer e assistentes de produção.

O objetivo do projeto, segundo a produtora cultural Larissa Pitman Wes, esposa de Wes Gama e também idealizadora e realizadora da iniciativa, é ocupar o centro de Goiânia com outros murais em grande formato. Dessa maneira, valorizando a memória coletiva local sobre cultura, arquitetura e história. “Tivemos autorização de alguns edifícios, porém, na fase de viabilidade técnica para instalação de maquinário, muitos não eram viáveis devido à infraestrutura dos prédios, que são mais antigos”, explica.

Projeto “Galeria de Arte Pública”

A produtora cultural Larissa Pitman fala, na série Artistas na Vila, que espera ter novidades para a cena urbana em Goiás. Isso deve acontecer já a partir deste ano. Seu projeto “Galeria de Arte Pública – Festival Latinoamericano de Arte Urbana” foi aprovado na Lei Rouanet de incentivo a cultura e encontra-se na fase de captação de recursos.

Segundo ela, muitos artistas migram para o eixo Sudeste ou até para fora do país para tentar visibilidade e oportunidade de pintar em novos projetos. Dessa maneira, o foco da Produtora Valenta é fomentar o cenário da arte urbana do Estado, com início pelo projeto Manifesto Urbano. Além disso, capacitar artistas locais para projetos da magnitude e relevância dos murais da Rua 3.