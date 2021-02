Aparecida pode receber teste de spray anti-Covid de Israel, diz Gustavo Mendanha

O prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, usou suas redes sociais nesta terça-feira (16\02), ainda de madrugada, para manifestar preocupação com o avanço da segunda onda de Covid-19. Ele citou dados do Boletim Epidemiológico do município que indicavam a ocupação, nesta segunda-feira, de 75% dos leitos de UTI da rede pública municipal destinados a tratamento de Covid. Ele alertou que como alternativa pretende usar o spray anti-covid de Israel.

A tentativa do prefeito é ampliar as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, ele aventa com a missão diplomática de Israel no Brasil a possibilidade de Aparecida ser inserida no circuito de cidades brasileiras que receberão o experimento israelense já na terceira fase de pesquisas de um spray nasal testado no combate à Covid-19.

“Eu acredito muito na tecnologia de Israel e, se eu mesmo pudesse tomar, eu utilizaria esse medicamento”, disse o prefeito Gustavo Mendanha. A ideia, segundo ele, é que o Hospital Municipal de Aparecida (Hmap) seja habilitado para receber o experimento, que ocorrerá em parceria com o Ministério da Saúde.

O prefeito de Aparecida contou que conversou ontem com o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, para iniciar as tratativas. E ainda nesta semana, segundo afirmou Gustavo, ele deve encontrar o diplomata em Brasília para acertar detalhes da parceria e assinar um protocolo de intenções com Jerusalém.

Volta do escalonamento

Gustavo lamentou as vidas perdidas pela pandemia. Ele se solidarizou com as famílias enlutadas e conclamou a população a reforçar as medidas de proteção contra a doença usando máscara, lavando as mãos continuamente e evitando aglomerações.

O prefeito alertou a população para a possibilidade de retomada do isolamento social intermitente em Aparecida por meio do escalonamento regional das atividades econômicas. “Pode ser que nesse momento não tenhamos de fato essa necessidade, mas precisamos, claro, voltar a tomar todos os cuidados possíveis”, recomendou Gustavo Mendanha.

Oferta de vacinas

Enquanto o Judiciário analisa um processo do governo da Bahia para decidir a questão sobre a autonomia ou não dos estados – com repercussão nos municípios – de comprar vacinas, Aparecida de Goiânia já dialoga com possíveis atores que, na eventualidade de uma decisão positiva, poderiam ofertar imunizantes à Saúde Municipal.

Gustavo Mendanha confirmou a possibilidade. “Eu e minha equipe temos feito esse esforço nos diálogos no sentido de adquirir vacinas em tempo hábil, assim que for permitido, para imunizar a nossa população”, disse.

O prefeito de Aparecida encerrou a live pedindo racionalidade para prevenir a Covid. “Peço que possamos estar muito atentos. Se continuarmos com os índices subindo assim, talvez tenhamos até o fim desta semana todos os leitos ocupados. Como líder da cidade, o que eu não quero ver é a nossa saúde colapsada”, concluiu Gustavo.