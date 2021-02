Goiânia e Aparecida ampliam vacinação contra Covid-19

As prefeituras de Goiânia e de Aparecida de Goiânia estão ampliando a vacinação contra a Covid-19. Assim, a capital irá começar a vacinar idosos a partir de 84 anos. A doses da Coronavac serão aplicadas nesta quarta (17/2) e quinta-feira (18/2), das 8h às 17h, em três postos fixos e mais dois drives-thru.

Em Aparecida de Goiânia, a prefeitura iniciou a vacinação contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos na última segunda-feira (15/2). As atividades são feitas nos drive-thrus da Cidade Administrativa (Residencial Solar Central Park) e do Centro de Especialidades (Jardim Boa Esperança) sem necessidade de agendamento prévio e em três Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) pelo aplicativo “Saúde Aparecida”.

Como será a vacinação contra a Covid-19 em Goiânia

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, o grupo de idosos com 84 anos é formado por aproximadamente 2,5 mil pessoas. A secretaria informa também que os idosos com 85 anos ou mais, que ainda não se vacinaram, poderão comparecer aos locais indicados e receber a dose.

Os pontos de vacinação estão no Parque Anhanguera, Bairro Goiá e no Setor Cândida de Morais. Além disso, há drive-thru no Passeio das Águas Shopping e também na área 1 da PUC-GO, no Setor Leste Universitário. Acesse AQUI todos os endereços.

Mais sobre a vacinação em Aparecida de Goiânia

A coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia, Renata Cordeiro, enfatiza que a meta prevista é a de imunizar 3 mil pessoas com mais de 85 anos. “Segundo dados do IBGE, Aparecida de Goiânia tem 5,8 mil idosos acima de 75 anos de idade. Levando-se em consideração as campanhas de Vacinação contra a Influenza realizadas na cidade, a estimativa é que o município tenha 3 mil idosos acima de 85 anos.”

A coordenadora ainda enfatizou que a cidade continuará imunizando quem tem mais de 85 anos. Porém, o foco atual está nos idosos com mais de 80 anos. São faixas etárias de grande prioridade em todo o mundo, não apenas no Brasil”, afirma.