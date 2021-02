Goiânia tem 102 leitos disponíveis para pacientes com Covid-19, afirma prefeitura

A Prefeitura de Goiânia informou nesta terça-feira (16\02), que mesmo diante do aumento de casos de covid-19 na capital, os hospitais ainda possuem 102 leitos disponíveis para atender os pacientes. Ainda de acordo com a prefeitura, desde que começou a pandemia, em março de 2020, nenhum paciente aguardou mais de 24 horas por um leito de UTI no município.

Atualmente, oito instituições possuem atendimento hospitalar específico para Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiânia, incluindo leitos contratados em hospitais particulares. Entre elas, o Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC), no setor Vera Cruz, referência no tratamento da doença.

A capital dispõe de 59 leitos disponíveis em UTI e 43 leitos em enfermarias, segundo dados atualizados nesta terça-feira (16/2). Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde garante que o município tem capacidade para ampliação dos leitos, conforme a demanda, incluindo a abertura imediata de 20 leitos de UTI no Hospital das Clínicas da UFG e 15 leitos na Maternidade Municipal Célia Câmara, em caso de necessidade.

As ações da Prefeitura para enfrentamento à Covid-19 se mostram também na organização de campanhas de vacinação e testagem da população. Goiânia já realizou 125.254 testes para a Covid-19, sendo 19.048 somente em 2021. Além da testagem, a capital avança na vacinação e já aplica a segunda dose da vacina Coronavac. São mais de 30 mil doses destinadas a profissionais de saúde e idosos institucionalizados, respeitando o prazo das aplicações realizadas em janeiro.

Vacinação

A capital também amplia a faixa etária de imunização para idosos com idade a partir de 84 anos. A vacinação do grupo começa nesta quarta-feira (17/02) em três pontos fixos e dois drive thru. A extensão segue o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 em idosos, lançado no dia 8 de fevereiro.

Os grupos atendidos inicialmente foram os de idosos acamados com idade a partir de 60 anos e também pessoas de 85 ou mais. Até o momento, Goiânia tem 63.459 pessoas imunizadas nos grupos contemplados pelas campanhas de vacinação, sempre seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

TestagemA Prefeitura de Goiânia realiza nesta quinta-feira (18/02) mais uma testagem para a Covid-19, desta vez, no Centro da cidade. Os exames estarão disponíveis no Centro de Ensino Lyceu de Goiânia para cerca de 1,5 mil pessoas com idade acima de 12 anos, sem sintomas.