Motorista de Rio Verde culpa demônio de ‘O Exorcista’ por infração de trânsito

Um motorista de Rio Verde, município localizado no Sudoeste de Goiás, apresentou uma justificativa no mínimo intrigante para a multa por excesso de velocidade que recebeu. O responsável pela formulação da defesa do condutor alegou que, no momento da autuação, o homem estaria possuído pelo demônio Pazuzu, descrito na mitologia suméria como o rei dos demônios do vento. A entidade maligna ganhou popularidade após possuir a menina Regan no filme O Exorcista, de 1973.

Em documento encaminhado à Comissão Administrativa de Defesa Prévia (Cadep) de Rio Verde, a defesa do condutor relata o suposto motivo que teria o teria levado a ser penalizado por excesso de velocidade. Segundo ele, o motorista, proprietário de uma caminhonete batizada de Senhorita Charlote, levava sua esposa para uma consulta médica em um dos “centenas de consultórios médicos que mais fazem com que Rio Verde pareça ser a cidade com mais doente por metro quadrado do Universo. A verdadeira Chernobyl do Centro-Oeste brasileiro”, quando o inusitado aconteceu.

Ainda de acordo com a defesa, o motorista, no intuito de não “atiçar a ira dos deuses da Medicina”, fez uma pequena oração rogando proteção celestial. Porém, segundo o documento, a prece “efetuou uma curva errada, indo direito para as mais obscuras e profundas entranhas da terra” e, nesse momento, foi possuído pela entidade Pazuzu, que seria a responsável pela infração de trânsito.

Na mitologia suméria, Pazuzu é um demônio com corpo humano, mas com a cabeça de um leão ou cachorro, garras em vez de pés, dois pares de asas, cauda de escorpião e o corpo revestido de escamas. No famoso filme O Exorcista, do diretor William Friedkin, Pazuzu incorpora na doce Regan, fazendo a menina levitar, proferir impropérios e até a girar a cabeça.

A defesa finaliza alegando que o motorista só voltou a dar ordens a seu corpo quando o carro já estava estacionado em frente ao consultório, o que, segundo o documento, comprova que o condutor não pode ser responsabilizado pelo excesso de velocidade.