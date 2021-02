Caiado vai a São Paulo para enterro de diretor de operações do Detran, vítima da covid

O governador Ronaldo Caiado (Dem) está em São Paulo, nesta quarta-feira (17/2), para o sepultamento de Osmar Pereira de Barros Filho, diretor de operações do Detran-GO, que morreu na manhã da última terça-feira em razão de complicações causadas pela covid-19. O governador se referiu a Osmar como seu “amigo mais leal” e afirmou que tentou salvá-lo da doença provocada pelo novo coronavírus “de toda forma”.

Osmar tinha 69 anos e era dono da fazenda Faroeste, na região de Santa Eudóxia, em São Carlos, São Paulo, onde ocorrerá o sepultamento. Ele deixa mãe, irmãos, filha e três netos. Pelas redes sociais, Caiado lamentou profundamente a perda do amigo e disse que se trata de “momento de imensa dor”.

Veja:

“Perdi, na manhã de hoje, o meu mais leal amigo, que caminhou comigo desde 1986. Diretor de operações do Detran-GO desde o primeiro ano de nossa gestão, Osmar Pereira de Barros Filho sempre esteve ao meu lado, me estimulando e me apoiando.

Mais do que um auxiliar de primeira linha, Osmar era o meu amigo mais leal, em quem eu confiava plenamente.

Osmar tinha 69 anos e estava internado no Hospital do Coração desde a segunda quinzena de janeiro. Tentamos de toda forma salvá-lo. Infelizmente não sobreviveu às consequências provocadas pela Covid-19.

Minha tristeza é infinita. O sentimento já é de saudade. Cancelei minha agenda e quero dedicar toda minha solidariedade à família de Osmar, que deixa mãe, irmãos, filha e três netos, e a todos aqueles que hoje sofrem com a partida desse grande homem.

Nesse momento de imensa dor, peço a Deus que, na sua imensa bondade, possa confortar nossos corações e que possamos honrar um dos grandes legados que esse meu amigo-irmão nos deixa, que é o de dedicação ao Estado, à família, e à amizade em seu sentido mais nobre e profundo.”