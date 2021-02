Goiânia começa a vacinar idosos com 84 anos

Teve início hoje, quarta-feira (17/2), em Goiânia, a etapa de vacinação de idosos com 84 anos de idade contra a covid-19. Segundo a prefeitura, a imunização com doses da Coronavac desse grupo, formado por aproximadamente 2,5 mil pessoas, ocorre até amanhã (18/2) em cinco pontos de vacinação na capital.

Ainda segundo a Prefeitura de Goiânia, os idosos com 85 anos ou mais que, porventura, ainda não tenham se vacinado, poderão comparecer aos locais indicados e receber a dose.

Cabe destacar que, com o intuito de evitar aglomerações e “proporcionar mais conforto aos atendidos”, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) preparou cinco pontos de vacinação. Veja quais são eles logo abaixo:

Região Sudoeste: Escola Municipal Francisco MatiasEndereço: R. Carlos Gomes – Parque Anhanguera, Goiânia – GO

Região Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante.Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá, Goiânia-GO

Região Noroeste: Escola Municipal Coronel José VianaEndereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morais, Goiânia – GO

Drive Thru Shopping Passeio das ÁguasEndereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras, Goiânia. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

Drive Thru Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área 1(atendimento para pedestres e Drive Thru)Endereço: R. 235, 722 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO.

Segunda dose da Coronavac

O plano de vacinação para os idosos teve início com o atendimento aos acamados com 60 anos ou mais. Até o momento, segundo informações da prefeitura, 2.110 pessoas do grupo já foram imunizadas. Na última segunda-feira (15/2), Goiânia deu início à aplicação da segunda dose da Coronavac em trabalhadores da Saúde e idosos institucionalizados.

Ainda de acordo com a SMS, o balanço dá conta de 1.083 vacinados em dois dias. No total, a capital já tem 64.470 pessoas imunizadas.