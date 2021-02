PC prendeu três suspeitos de roubar um estabelecimento e duas casas, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, efetuou a prisão temporária nesta quarta-feira (17/02) de três homens suspeitos de roubo com o uso de arma de fogo. No dia (12/02) de janeiro deste ano, os suspeitos foram até um estabelecimento comercial situado no Bairro da Vitória, em Goiânia, é abordaram um funcionário. Logo em seguida, invadiram duas casas que ficavam no fundo do estabelecimento e roubaram vários objetos. Ninguém ficou ferido.

Na ocasião, um dos suspeitos se passou por cliente da loja e logo que a vítima abriu a porta para prestar atendimento, foi surpreendida com uma arma de fogo apontada para sua cabeça. Já o outro suspeito entrou na loja, e aproveitou a oportunidade para roubaram diversos produtos.

A prisão ocorreu em parceria com Grupo de Repressão a Roubos (GARRA) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC). O crime ocorreu em um estabelecimento comercial situado no Bairro da Vitória, em Goiânia. O outro roubo ocorreu em duas casas que ficavam no fundo do lote do estabelecimento. No local uma família foi rendida, e passou por momentos de pânico ” a todo momento sofria ameaças de morte com uma arma apontada para eles” afirmou a Polícia Civil.

Logo em seguida as vítimas foram trancadas em um dos cômodos da casa, enquanto os suspeitos roubavam os seus pertences. Na loja foram roubados peças de roupas, correntes de prata, calçados e dinheiro. Das residências foram roubados um notebook, celulares e mais dinheiro. Para levar os produtos roubados o grupo utilizou um carro.

Prisão

Ao serem presos os suspeitos foram encaminhados para a delegacia e ao prestaram depoimento, confessaram o crime, os acusados hoje se encontram presos à disposição do Poder Judiciário. E devem responder por roubo com posse de arma de fogo, e deve pegar cerca de 10 anos de prisão.