Saúde testará mais 1,5 mil pessoas nesta semana na região Campinas, em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza mais uma série de testagens contra a Covid-19. Os exames acontecem nesta quinta-feira (18/02), no Centro de Ensino Lyceu de Goiânia, Setor Central, das 8h às 17 horas, na modalidade pedestre, sem agendamento.

São esperadas 1,5 mil pessoas acima de 12 anos de idade, que não apresentem sintomas da doença. Os sintomáticos devem procurar uma unidade de saúde ou agendar a coleta domiciliar na Central Humanizada da Covid-19, pelos telefones 3524-6305 (Whatsapp) ou 3267-6123 (fixo). O teste de antígeno é realizado a partir do material coletado no nariz, com swab, espécie de haste flexível, com resultado liberado em cerca de 20 minutos.

A última testagem foi realizada na região Sudoeste. “A ação visa o controle de pessoas assintomáticas, para que sejam tiradas de circulação, diminuindo o contágio nas regiões com maiores taxas de casos e internações”, explica o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso.

Pandemia na capital

O Hospital de Campanha de Goiânia (Hcamp) atingiu pela primeira vez 100% de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 na manhã da última segunda-feira (15/02). Em todo estado, a taxa de ocupação na rede estadual é de mais de 90%. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), mais de 8 mil pessoas já perderam a vida por conta da doença.

A Prefeitura de Goiânia informou nesta terça-feira (16\02), que mesmo diante do aumento de casos de covid-19 na capital, os hospitais ainda possuem 102 leitos disponíveis para atender os pacientes. Atualmente, oito instituições possuem atendimento hospitalar específico para Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiânia, incluindo leitos contratados em hospitais particulares. Entre elas, o Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC), no setor Vera Cruz, referência no tratamento da doença.

Balanço

Desde a primeira testagem, em 5 de agosto de 2020, Goiânia já realizou 125.254 testes, sendo 19.048 somente em 2021. Paralelamente à testagem, a campanha de vacinação contra a Covid-19 alcança mais de 63 mil imunizações em Goiânia.

Serviço

Assunto: Saúde testará mais 1,5 mil pessoas nesta semana na região Campinas – Centro

Data: 18/2 (quinta-feira)

Horário: Das 8h às 17h

Local: Centro de Ensino Lyceu de Goiânia

Endereço: Rua 21, nº10, Centro