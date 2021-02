Covid-19: Prefeitura convoca reunião para discutir novas restrições em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia informou, na noite da última quarta-feira (17/2), que convocou, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), uma reunião extraordinária do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE) para discutir a necessidade de adotar medidas restritivas adicionais na cidade contra a covid-19. Em uma videoconferência do governador Ronaldo Caiado (Dem) com prefeitos realizada no dia de ontem, foi apontada a necessidade de novas medidas nos municípios em razão do avanço da segunda onda de contaminação pelo coronavírus.

Em comunicado, a Prefeitura de Goiânia afirmou que “está ciente da gravidade da segunda onda da pandemia” e que entende a importância de analisar “com atenção, de forma técnica, as novas restrições propostas pelo governo do Estado”.

A prefeitura declarou ainda que tem adotado regras rígidas no combate a aglomerações, com restrição de funcionamento de bares e restaurantes. Veja o comunicado:

“A Prefeitura de Goiânia está ciente da gravidade da segunda onda da pandemia da Covid-19 em Goiás e entende que é importante analisar com atenção, de forma técnica, as novas restrições propostas pelo governo do Estado. A Secretaria Municipal de Saúde já convocou uma reunião extraordinária do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE) para esta quinta-feira (17), ocasião em que será discutida a necessidade de adotar medidas adicionais na cidade.

Vale ressaltar que desde que a Prefeitura adotou regras mais rígidas para o funcionamento de bares e restaurantes, além de outras restrições que já estavam em vigor, temos observado uma relativa estabilidade na ocupação dos leitos públicos do município destinados ao tratamento da Covid-19 (a ocupação de UTIs está em 67% hoje). Este quadro tem permitido que Goiânia atenda pacientes graves de outros municípios do Estado, em um esforço conjunto para salvar vidas. Também fazemos o acompanhamento diário dos indicadores da pandemia para adotar com rapidez providências que visam frear efetivamente a proliferação do vírus.”