Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer é fechada para visitação

A Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), parte de convivência do local onde os visitantes andam de bicicleta, patins e skate, por exemplo, está fechada para visitação desde a última quarta-feira (17/2). A medida acontecerá por tempo indeterminado e, de acordo com o comunicado, que foi feito pelas redes sociais, foi tomada em virtude do aumento de casos da Covid-19 em Goiás.

“Neste momento crítico, acreditamos que os esforços devem ser voltados para a preservação da vida e, cada um de nós, deve fazer a sua parte!”, diz o texto. E continua: “Assim que a situação se normalizar, poderemos desfrutar das tardes de alegria e diversão em nosso espaço. O CCON estará de braços abertos para receber todos vocês no momento oportuno!”.

Na última terça-feira (16/2) a Secretaria de Saúde de Goiás fez algumas recomendações gerais para ajudar a conter o avanço da Covid-19 em Goiás. Assim, a nota afirma que, independente do local a ser frequentado, deve-se utilizar máscara de proteção respiratória, e de forma adequada (cobrir boca e nariz). Ademais, deve ser realizada a higienização das mãos com álcool 70% e respeitar o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas.

O Centro Cultural Oscar Niemeyer

O Centro Cultural Oscar Niemeyer é um complexo de espaços culturais, inaugurado em 2006. O local possui uma esplanada, onde é possível praticar diversos esportes e até yoga de forma gratuita. Ademais, conta com biblioteca infantil inaugurada em 2019. A biblioteca tem mais de 4,6 mil títulos e aproximadamente 11 mil exemplares. O acervo é formado por livros de renomadas editoras nacionais e internacionais. Assim, tem como foco a literatura infanto-juvenil informativa, cordel, poesia e ainda história em quadrinhos.

Além disso, no CCON também está o Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC). O local é um polo regional de acolhimento e difusão de cultura visual. Além disso, tem um histórico de grandes exposições de artistas referenciais, de Frei Nazareno Confaloni a Pablo Picasso.

Seu acervo – com mais de 1,2 mil obras – é constituído por esculturas, desenhos e pinturas. Além disso, possui gravuras, objetos, fotografias, instalações e mídias contemporâneas. A maioria das obras do acervo provém de salões de arte e prêmios realizados no Estado de Goiás e também de artistas que doam seus trabalhos à instituição.

O Centro Cultural Oscar Niemeyer recebe apresentações de Orquestras da prefeitura de Goiânia e também do estado de Goiás, como a Filarmônica. Na maioria das vezes, as apresentações são gratuitas e ocorrem no Palácio da Música.