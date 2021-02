Antiga Chefatura de Polícia, em Goiânia, abrigará centro de inovação

O prédio da Antiga Chefatura de Polícia de Goiás, localizado na Praça Cívica, em Goiânia, irá abrigar um centro de inovação do governo de Goiás. O espaço, construído na década de 1930, será adaptado para receber computadores, impressoras, telefonia, salas de reuniões e ambientes de interação e integração. Porém, isso será realizado sem descaracterizá-lo.

O centro de inovação, pensado para ser um ambiente de negócios, deverá receber ainda a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e o Instituto Mauro Borges (IMB), de estatísticas e estudos socioeconômicos. A previsão é que o espaço entre em funcionamento em janeiro de 2022.

O prédio da Antiga Chefatura da Polícia está passando por obra realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e a conclusão deve acontecer em junho. Posteriormente, acontecerá a modernização do espaço interno, que deverá ficar pronta em dezembro. O prédio integra o acervo Arquitetônico e Urbanístico Art Déco de Goiânia, tombado pelo Iphan desde 2003 como Patrimônio Cultural Brasileiro.

A obra, como você pode ler nesta matéria de janeiro, já tem finalizadas as instalações hidrossanitárias e o serviço de reforço estrutural. Assim, está em andamento a execução dos pisos em granitina, a restauração das esquadrias (janelas e portas) e as instalações elétricas. Assim, em fase de acabamento, a obra ainda prevê a pintura e o agenciamento externo. Para a restauração da Antiga Chefatura de Polícia, em Goiânia, o Instituto está investindo R$ 5,9 milhões.

Centro de Inovação

Este será o segundo Centro de Inovação do Governo de Goiás. O primeiro está sendo instalado no Setor Leste Universitário, no prédio onde funcionava a Secretaria de Cidadania. O espaço está sendo ampliado e totalizará uma área de 2,2 mil metros quadrados. A previsão é a obra seja entregue no próximo semestre.

“Nossa ideia é criar um espaço moderno de negócios na região central de Goiânia, de modo a fomentar a inovação no Estado, principalmente ao que tange aos serviços prestados pelo governo à população, explica o secretário de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), Marcio Cesar Pereira.