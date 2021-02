Após morte de mãe e irmão, vereador Cabo Senna também perde pai para a covid

O vereador de Goiânia, Cabo Senna (Patri), comunicou na noite de ontem (18/2) o falecimento de seu pai, Eduardo de Sousa Soares, de 80 anos, em decorrência da covid-19. A morte do pai do parlamentar ocorreu 8 dias depois da morte de sua mãe e irmão, também vítimas do coronavírus.

Pelas redes sociais, o vereador se referiu ao seu pai como um homem que o ensinou a ser uma pessoa de bem e “um guerreiro que lutou até o último momento”. “Nos deixou grandes exemplos a minha família. Agradecemos a todos, a todos que oraram, rezaram, fizeram pensamentos positivos, enfim, muito obrigado pelo carinho que a família Senna recebeu. Que Deus conforte nossos corações e que conceda a todos que nos apoiaram muitas bênçãos”, escreveu o Cabo Senna.

Outras perdas

O sr. Eduardo não foi a única perda do vereador para a covid-19. Há 8 dias, em 10 de fevereiro, a mãe do vereador, Zélia de Sena Soares, de 80 anos, e o irmão dele, Francisco de Assis de Sena Soares, de 56 anos, também foram vítimas fatais da doença e no mesmo dia, em um intervalo de quatro horas. Eles também estavam internados em unidades de terapia intensiva (UTIs).

Um outro irmão do Cabo Senna, Rogério Sena, de 54 anos, que também estava com coronavírus, recebeu alta do hospital nesta quinta-feira após tratamento com oxigenoterapia de alto fluxo. Ele se recupera em casa.

o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Romário Policarpo (Patri), em nota de pesar, afirmou que recebeu a notícia do falecimento do sr. Eduardo “com profunda tristeza e consternação”. “Desejo forças e concedo toda minha solidariedade ao colega e aos familiares neste momento de tanta dor”.