Carnaval nas BRs que cortam Goiás tem menos mortos e feridos em 2021, diz PRF

Em quase uma semana de intensa fiscalização no âmbito da Operação Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 32 acidentes nas BRs que cortam o estado de Goiás. Porém, conforme a corporação, houve queda em quase todos os indicadores em comparação com o mesmo período do ano passado, como o número de mortos e feridos: enquanto neste ano a PRF registrou 4 mortos e 36 feridos, no ano passado foram 7 óbitos e 64 feridos – queda de 57% e 44%, respectivamente.

O número de acidentes também caiu. Segundo a PRF, de sexta (12/2) a quarta-feira (17/2) deste ano, período que durou a Operação Carnaval, foram 45 acidentes registrados contra 32 em 2021, redução de 29%.

Entretanto, ainda de acordo com os dados da PRF, o aumento de um indicador chamou a atenção: as ultrapassagens indevidas somaram 1.123, aumento de 68% em relação ao ano passado, quando foram 668 ultrapassagens irregulares anotadas pelos policiais.

Já a quantidade de motoristas dirigindo sob efeito de álcool foi bem menor. Apesar de um número ainda alto tendo em vista a tolerância zero e o risco que é dirigir alcoolizado, os 35 condutores flagrados representam queda de 75% em relação aos 142 casos de embriaguez registrados no carnaval anterior. No total, foram 7.890 veículos fiscalizados e quase 4 mil infrações de trânsito flagradas.

Drogas e prisões

Ainda segundo dados da PRF, nesta Operação Carnaval a corporação apreendeu mais de 70 quilos de drogas, três armas e 68 munições, que foram retiradas de circulação. Cinco veículos foram recuperados e 19 pessoas foram detidas por crimes diversos nos seis dias de operação em Goiás.