Detentos fazem rebelião no Complexo Prisional, em Aparecida de Goiânia

Os presos da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG), no Complexo Prisional, em Aparecida de Goiânia começaram uma rebelião no início da tarde dessa sexta-feira (19/02). De acordo com informações iniciais, a detentos feridos no local.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram um princípio de incêndio da unidade prisional, além de presos atingidos por tiros. Os próprios detentos estariam fazendo vídeos e áudios e soltando as informações nas redes sociais. Nas imagens detentos gritam que estão sendo atingidos por armas da polícia penal.

A rebelião ocorre um dia após o assassinato do Vigilante Penitenciário Temporário (VPT), Elias de Sousa Silva, e da esposa dele, Ana Paula Dutra, nas proximidades do Complexo Prisional. O Dia Online entrou em contato com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) e aguarda retorno.

Morte de vigilante

Um vigilante penitenciário temporário e a mulher dele foram executados a tiros, na manhã desta quinta-feira (18/2), no setor Vale do Sol, próximo ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana.

De acordo com informações, Elias de Souza Silva, de 38 anos, teria acabado de sair do plantão de 24 horas e encontrado a esposa, de identidade não revelada, na saída do trabalho.

O casal passava de carro por uma rotatória, segundo a Polícia Militar, no momento em que foi abordado por criminosos dentro de outro veículo, possivelmente um Renault Sandero, de cor prata, que se aproximou, ainda em movimento. O passageiro teria efetuado os disparos.