Goiás receberá 160 mil vacinas contra a Covid-19 na próxima semana

O estado de Goiás deverá receber, na próxima semana, mais 160 mil vacinas contra a Covid-19. A informação foi divulgada por meio do Twitter do governador Ronaldo Caiado, na quarta-feira (17/2). Esse lote de vacinas faz parte das 4,8 milhões de doses que deverão ser entregues ao estado na próxima terça-feira (23/2) pelo Ministério da Saúde.

Segundo o governador, as vacinas contra a Covid-19 que serão entregues em Goiás na próxima semana deve ser suficiente para chegar aos idosos com 80 anos ou mais em todo o Estado.

Em outra postagem, também no dia 17, Caiado reforçou que as pessoas que receberam a primeira dose devem completar a sua imunização com a segunda dose. “Só isso vai evitar que tenhamos mais hospitalizações em nosso Estado”, escreveu em seu Twitter. Além disso, ele pediu apoio das prefeituras para convocar os grupos já vacinados no primeiro momento para concluir a vacinação. Ademais, para “que as famílias goianas também ajudem e incentivem nossos idosos a receber a última dose”.

Dados sobre a Covid-19 em Goiás

A Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO) informou, com dados até 18 de fevereiro, que há 377.861 casos de coronavírus (Covid-19) em Goiás. Destes, há o registro de 362.762 pessoas recuperadas e 8.193 óbitos confirmados. Ademais, no Estado há 320.540 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 225.879 casos.​

O levantamento oficial realizado pela SES-GO, referente à primeira dose da vacina, mostra que foram aplicadas 186.335 doses das vacinas contra a Covid-19 em Goiás. Além disso, em relação à segunda dose, foram vacinadas 9.144 pessoas. Esses dados são preliminares, segundo a Secretaria.

Em relação ao recebimento e distribuição de vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 356.180 doses, sendo 290.680 da CoronaVac e 65.500 da AstraZeneca. Dessa maneira, até o momento, foram distribuídas 300.698 doses, sendo 235.198 da CoronaVac e 65.500 da AstraZeneca.