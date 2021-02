Prefeitura de Goiânia disponibiliza 10 mil vagas para Eaja

A Secretaria Municipal de Educação (SME) disponibiliza 10 mil vagas para quem deseja retomar os estudos em 2021. A Prefeitura de Goiânia tem instituições que atendem o ensino fundamental pela Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja) que contemplam a faixa etária a partir dos 15 anos em 56 escolas da capital.

É a oportunidade, para quem ainda não concluiu o ensino fundamental, de voltar aos estudos. Durante o período da pandemia, as aulas estão no formato remoto e podem ser acompanhadas diretamente de casa, contando com ajuda dos professores e todas as ferramentas disponibilizadas pela SME.

A Eaja é dotada de estrutura que proporciona a vivência pedagógica planejada para a modalidade, com processos de ensino e aprendizagem diferenciados e organização que garantem o ensino ao estudante.

A oferta de vagas da SME, preferencialmente no período noturno, tem como objetivo conceder a escolarização para aqueles que não tiveram condições de concluir o Ensino Fundamental em tempo regular e garante o direito previsto na Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 para atendimento de adolescentes, jovens, adultos e idosos.

Vagas

Para a matrícula é necessário: carteira de Identidade, comprovante de endereço e Declaração e/ou Histórico Escolar (se tiver). Se não tiver Declaração ou Histórico Escolar, o(a) educando(a) será matriculado(a) provisoriamente em uma das turmas e, após verificação do nível de escolarização, será matriculado (a) na série correspondente ao seu desenvolvimento escolar.

Os interessados podem realizar a pré-matrícula pelo site http://www.sme.goiania.go.gov.br/ ou procurar as instituições da rede municipal. Mais informações pelo telefone 3524-8923.