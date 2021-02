Confira as cidades que devem fechar serviços não essenciais, em Goiás

Seguindo as recomendações da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO), mais de 60 cidades devem fechar serviços considerados não essenciais nos próximos dias. A decisão partiu da Administração Municipal onde a cidade é enquadrada pelo governo do Estado na situação de calamidade.

Com isso, fica permitido o funcionamento apenas de estabelecimentos prestadores de serviços essenciais. A medida visa conter a proliferação da covid-19, devido o avanço da segunda onda da doença.

A nota técnica com as recomendações para os municípios foi emitida na noite de terça-feira (16/2), onde são apontadas medidas necessárias em função do “aumento sustentado do número de casos e de óbitos confirmados”, bem como do quantitativo de solicitações de internações e da taxa de ocupação de leitos hospitalares no Estado.

Estágios da situação da covid-19, em Goiás

A SES-GO deve fazer uma estratificação semanal dos locais conforme três estágios de situação: alerta, crítica e calamidade. Quando classificada em situação de alerta, é permitido à região o funcionamento de todas as atividades, exceto eventos com mais de 150 pessoas. Quando for crítica, o atendimento em atividades de alto risco deve ter redução, com ocupação máxima de 30% da capacidade, como em bares e instituições religiosas.

Já para os casos de calamidade, o entendimento das autoridades em saúde é que haja a interrupção de todas as atividades, exceto supermercados e congêneres, farmácias, postos de combustível e serviços de urgência e emergência em saúde.

Veja a lista das cidades que devem fechar serviços não essenciais, em Goiás