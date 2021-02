Aparecida de Goiânia continua vacinação contra Covid-19; Veja como agendar

Dando prosseguimento à Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que, a partir desta segunda-feira(22/2) as imunizações serão realizadas exclusivamente após agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida” para o grupo prioritário dos idosos com mais de 80 anos. Pela ferramenta, os residentes no município marcam dia e horário para a aplicação da 1ª dose da vacina nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) Andrade Reis, Bairro Cardoso ou Jardim Olímpico. Já para a imunização domiciliar dos idosos acamados com mais de 60 anos, continua o agendamento pelo telefone 3545-5868.

“Nesse momento realizaremos a imunização dos idosos com mais de 80 anos apenas com agendamento no aplicativo Saúde Aparecida, em 3 UBS’s, e para os acamados com marcação pelo telefone. Retomaremos a vacinação nos drive-thrus assim que o Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde, nos envie mais uma remessa de vacinas, o que deve acontecer nos próximos dias. Atualmente, contamos com aproximadamente 600 doses para esse público e por isso suspendemos provisoriamente o funcionamento dos drives”, explica o secretário de Saúde Alessandro Magalhães.

O gestor reitera que o foco principal da vacinação são os idosos com mais de 80 anos e os acamados com mais de 60 anos porque são grupos com maior letalidade pela covid-19: “Precisamos imunizar todos esses para preservar vidas e aumentar a proteção da comunidade. À medida em que forem chegando novas remessas de vacinas ampliaremos a imunização gradativamente para outros grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (MS).”Alerta

Apesar do avanço da imunização na cidade, o prefeito Gustavo Mendanha alerta: “a vacinação não põe fim à pandemia. Todos devem agir de maneira responsável mantendo o distanciamento social, o uso de máscaras, a higienização das mãos e a ventilação de ambientes internos, independentemente da pessoa ter sido vacinada ou não.”

Informações da Campanha de Vacinação contra a Covid-19

Quem está sendo vacinado com a primeira dose neste momento:

Idosos acima de 80 anos

Idosos acima de 60 anos acamados

Locais de vacinação para esse idosos acima de 80 anos (com agendamento):

UBS Andrade Reis (Avenida dos Girassóis, Qd. 11, APM-3, Setor Andrade Reis).

UBS Bairro Cardoso (Avenida Embaixador, APM-07, Bairro Cardoso II).

UBS Jardim Olímpico (Avenida Monte Carlo, Qd. 28, Jardim Olímpico).

Como agendar a imunização:

Para se vacinar nas UBS´s, faça o agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”.

Idosos acamados recebem a vacinação em casa mediante agendamento telefônico pelo número 3545-5868.

Horários de funcionamento:

De segunda à sexta-feira, das 8 às 20h.

Documentação exigida: