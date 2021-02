Áudios complicam situação de Padre Robson, em suposto esquema de desvio de dinheiro da AFIPE

Em reportagem exibida na noite deste domingo (21/2) pelo Fantástico, novos áudios apontam envolvimento de Padre Robson de Oliveira, da Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, em supostas tentativas de suborno. Conforme apontado pela reportagem, todas as conversas passaram por perícia, comprovando que o Padre está mesmo falando.

Nos áudios os investigadores apontam a participação do Padre em um possível esquema de lavagem de dinheiro, organização criminosa e suborno. As conversas eram gravadas pelo próprio Padre. O material foi apreendido em uma operação do Ministério Público, em agosto de 2020.

Supostas tentativas de suborno feitas pelo Padre Robson de Oliveira

O Padre, que era investigado por desvio de dinheiro na Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), teria participado de uma suposta tentativa de suborno a desembargadores do TJ-GO. De acordo com a reportagem do Fantástico, o Padre teria prometido repassar R$ 750 mil para três desembargadores caso revertessem em segunda instância uma decisão relacionada a uma fazenda à Afipe.

Por meio de nota, o TJ-GO afirmou que “desconhece os fatos narrados na reportagem”. “Não se pode presumir a ocorrência de irregularidades do julgamento de processos a partir de conversa mantida entre advogado e cliente”, diz o texto.

Relação de Padre Robson com Delegada

Segundo apontado pela reportagem exibida pelo Fantástico, o Padre Robson teria um relacionamento amoroso com Tallita di Martino. Por isso, o marido dela, Tayrone di Martino teria tentado chantageado o Padre para escrever uma biografia dele.

“Você acha que eu ia dar R$ 350 mil pra ele por um servicinho daquele de biografia da minha vida? Aquilo foi extorsão, Talitta. Extorsão pura”, afirmou o Padre.

Entretanto, a história também teria chegado às mãos de uma jornalista, momento que seu marido, identificado como Ubiramar dos Santos, chamado de “Bira”, teria chantagear o Padre.

Conforme mostrado pela reportagem, é neste momento que aparece o envolvimento da delegada afastada da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), Renata Vieira. Ela investigava a tentativa de extorsão de Bira. Segundo a investigação, o Padre e a Delegada conversaram várias vezes; ele teria, inclusive, dito que ele mesmo daria um “chega” em Bira.

“Eu vou tentar usar dos meios que eu conheço pra persuadi-lo a me dizer realmente se o que ele tem é algo interessante. Eu vou levar um policial e uma pessoa armada, pra me proteger. A gente vai fazer isso tudo fora do padrão legal. Nós vamos dar um chega nesse caboclo lá, mas vai ser na base do “faroeste caboclo.”, disse o Padre em áudio.

A delegada ainda teria corrigido um depoimento do Padre no inquérito. Neste caso, a Delegada teria conseguido um contrato para venda de fragrância aromática para os fies da Basílica de Trindade.

Por meio de nota ao Fantástico, a Delegada afirmou que é amiga do Padre desde 2009 e que o inquérito foi presidido dentro das “normas da lei”. Questionado pelo Fantástico, Tayrone não teria respondido sobre a biografia do Padre, mas afirmou que “centenas de áudios e vídeos foram montados por hackers criminosos e transmitidos para vários celulares à época”.

Também em nota, a defesa do Padre Robson disse que desconhece o conteúdo das mensagens. Afirmou também elas são “frutos de montagens e adulterações feitas por pessoas inescrupulosas”. Acrescentou ainda que o religioso é vítima de extorsão e perseguição.

Ubiracimar optou por não comentar o conteúdo da reportagem exibida pelo Fantástico.