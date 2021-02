Com 15 mortes em 24 horas; Goiás soma 8.301 óbitos por covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que nas últimas 24 horas, Goiás registrou 15 novas mortes e já soma 8.301 óbitos por covid-19, o que significa uma taxa de letalidade de 2,17%. Há 188 óbitos suspeitos que estão em investigação.

No total, há o registro de 381.899 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Do total de confirmações, o Estado registra 367.180 recuperações. Há ainda 325.499 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 227.082 casos.​.

Dados do painel covid-19 apontam que a maioria das mortes em decorrência da doença é registrada entre os homens, que somam 4.843 mortes, uma taxa de 58.15%. Já as mortes confirmadas entre mulheres são 3.485 (41.85%).

Já em relação ao número de óbitos confirmados por faixa etária, a maioria é registrada em idosos com mais de 60 anos, totalizando 6.225 óbitos por Covid-19.

De acordo com a SES-GO, o boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Com 8.301 óbitos por covid-19, Goiás divulga também dados sobre a vacinação contra doença

Um levantamento oficial realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 187.456 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 20.879 pessoas. .

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação ao recebimento e distribuição de vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 356.180 doses, sendo 290.680 da CoronaVac e 65.500 da AstraZeneca. Destas, foram distribuídas 300.698 doses, sendo 235.198 da CoronaVac e 65.500 da AstraZeneca.