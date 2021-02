Inscrições abertas para programa Renda Família; auxílio é de R$ 300 

Já estão abertas as inscrições para o programa Renda Família, lançado na manhã desta segunda-feira (22/2) pelo prefeito de Goiânia Rogério Cruz. O objetivo é beneficiar mais de 24 mil famílias do município com um valor de R$ 300 durante o período de seis meses. O cadastro pode ser realizado até o dia 31 de março e a previsão é que os primeiros pagamentos sejam realizados já no início do mês. O cartão será entregue no endereço do imóvel e preferencialmente para a mulher indicada no cadastro.

A estimativa da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) é de que aproximadamente 24 mil famílias da capital goiana estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo programa. Veja quais são:

ter idade superior a 18 anos;

residir em imóvel cujo valor venal seja de até R$ 100 mil;

todos os moradores da família estejam sem fonte de renda (emprego formal – CLT, agente público, aposentado/ pensionista, com exceção ao Bolsa Família);

família tenha um único imóvel;

não possua MEI ativo.

O objetivo do programa é amparar famílias que estão em situação de maior vulnerabilidade temporária em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Como se inscrever no programa Renda Família com auxílio é de R$ 300

O benefício de R$ 300 será concedido por meio de um cartão alimentação que só poderá ser utilizado em estabelecimentos comerciais de Goiânia. Não haverá possibilidade de saque do valor e a utilização do cartão será restrita a estabelecimentos comerciais de Goiânia para aquisição de produtos alimentícios, como arroz, feijão, macarrão, entre outros. O valor será creditado mensalmente, a cada 30 dias, tendo como referência a data do primeiro

As inscrições para o Renda Família podem ser feitas por meio do site da Prefeitura de Goiânia, na aba Renda Família. Basta preencher o formulário, apresentar a documentação requerida, concordar com o Termo de Aceite e aguardar análise da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). A tramitação do processo pode ser acompanhada também pela internet, por meio do login e senha criados no ato da solicitação.